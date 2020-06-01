محافظ الجيزة: إطلاق خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين حول كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، تخصيص خط ساخن يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا، حيث تم تخصيص أرقام 114 الخاصة بمحافظة الجيزة و35714170 الخاص بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، للتسهيل على المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتابع على مدار اليوم أي شكاوى ترد عبر الخطوط الساخنة للتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه.

ولفت إلى أن الخطوط ستساهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة.​