وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ ٤ محاور على النيل بمحافظتي أسوان وقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ ٤ محاور على النيل بمحافظتي أسوان وقنا بصعيد مصر.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها وزارة النقل في مجال الطرق والكباري ومحاور النيل في صعيد مصر، بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذي تبلغ تكلفته ١,٥ مليار جنيه ويبلغ طوله ٥,٤ كم وعرضه ٣٩ متراً بواقع ٣ حارات في كل اتجاه، ويتكون من كبريين رئيسيين بواقع كوبري على النيل وكوبري الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والبرابخ.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر بالمشروع، ووجه باستمرار أعمال التعقيم والتطهير لمواقع العمل والمعدات حفاظاً على صحة وسلامة العاملين، إلى جانب تنفيذ كافة الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية المحور في المساهمة في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.

وأشار إلى أن المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان/ برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي القاهــرة/ أسوان عابراً نهر النيل، ويتم الربط على طريق أسوان/ أبو سمبل، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام القادم.

بعد ذلك، تفقد الوزير أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى إدفو بطول ١٠٠ كم، حيث تابع الوزير أعمال إزالة الأتربة والحفر وإنشاء جسر الطريق وذلك ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي.

وأوضح وزير النقل أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول ١٢٥٥ كم خلال ٤ سنوات، على أن تكون مراحل المشروع وفقاً لأولويات التنفيذ بحيث تشمل المرحلة الأولى التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول ٢٣٠ كم، وتشمل المرحلة الثانية المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول ٩٠ كم وكذلك المسافة بين إدفو وأسوان وتوشكى بطول ٣٥٠ كم، أما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول ٢٥٠ كم، على أن تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى إدفو بطول ٢٣٥ كم، وكذلك المسافة من توشكى حتي ارقين بطول ١٠٠ كم.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذي يبلغ إجمالي تكلفته ١,٤ مليار جنيه وطوله ١٧ كم، و يتكون من ٧ كباري أهمها كوبري النيل وكوبري الطريق الزراعي الغربي وكوبري الطريق الصحراوي الغربي، كما يشمل ٣ أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

ويبلغ عرض الكوبري فوق نهر النيل ٢٥ متراً فيما يبلغ عرض باقي قطاعات الكباري ٢١ متراً.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ الكباري والأنفاق بالمشروع موجهاً قيادات هيئة الطرق والكباري بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقاً للموعد المحدد، خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعي الشرقي القاهرة/ أسوان حتى الطريق الصحراوي الغربي القاهرة/ أسوان، عابراً نهر النيل والطريق الزراعي الغربي القاهرة/ أسوان جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان.

ثم توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذي تبلغ تكلفته ١,٠٥٠ مليار جنيه ويبلغ طوله ٢٣ كم وعرضه ٢١ متراً بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه، ويشمل المحور ٩ كباري أهمها كوبري الطريق الزراعي الشرقي وكوبري النيل وكوبري على الطريق الزراعي الغربي وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، إلى جانب ٥ أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وتم تنفيذ ٩٠٪ من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع وجاري الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور.

وأكد الوزير على ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد، خاصة مع أهمية المحور في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق القاهرة/ أسوان الزراعي الغربي عابراً نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي القاهرة/ أسوان.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي بلغت نسبة تنفيذه ٩٠٪، وتبلغ تكلفته ١,٣٥٠ مليار جنيه ويبلغ طـوله ١٩ كم وعرضه ٢١ متراً بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه.

ويشمل المحور ٣٠ عملاً صناعياً بواقع ١٥ كوبري و١٥ نفقاً، منها ٦ كباي رئيسية بتقاطع المحور مع كل من الطريق الصحراوي الشرقي ونهر النيل وترعة الكلابية والطريق الزراعي الغربي وخط السكة الحديد والطريق الصحراوي الغربي لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف.

وسيساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الشرقي بطريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي عابراً نهر النيل والطريق الزراعي الغربي القاهرة/ أسوان شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.

وأوضح الوزير أنه بدءاً من ٣٠ يونيو ٢٠١٤، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى ٢٥ كم لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضياً متكاملاً يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل، فقد تم التخطيط لإنشاء ٢١ محوراً جديداً على النيل تضاف إلى شبكة محاور النيل القائمة ليصل إجمالي المحاور الكباري على النيل ٥٩ كوبري.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح ٧ محاور على النيل هي محاور تحيا مصر وطلخا الجديد وبنها الجديد والخطاطبة وبني مزار وطما وجرجا، وجار تنفيذ ٨ محاور هي محاور حلوان وعدلي منصور وسمالوط وديروط وقوص وكلابشة ودراو وبديل خزان أسوان بتكلفة ١٢ مليار جنيه، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية التي تضم ٦ محاور هي محاور شبراخيت وسمنود وعمروس والفشن ومنفلوط وأبو تيج.