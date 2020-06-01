أخبار مصر | رجائي عطية يوجه بتقديم العهد المالية لموظفي نقابة المحامين

كلف رجائي عطية نقيب المحامين، الإدارة المالية بتقديم بيان يتضمن قيمة العهد المالية التي حصل عليها موظفين النقابة العامة للمحامين وكذا الموظفين التابعين للنقابات الفرعية منذ عام 2001 وحتى تاريخه.

وقال "عطية" في بيان صادر عنه اليوم إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وعلى اللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين، تقرر تكليف الادارة المالية بتقديم بيان يتضمن بقيمة العهد المالية التي حصل عليها موظفين النقابة العامة للمحامين وكذا الموظفين التابعين للنقابات الفرعية منذ عام 2001 وحتى تاريخه والواردة أسماءهم بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع "وكذلك ميزانيات النقابة العامة على أن يتضمن هذا البيان اسم الموظف وقيمه العهدة المالية التي حصل عليها وسببها وما تم انفاقه منها وأساس تسويتها وعضو المجلس القائم بالتسوية، مشيرا إلى ضرورة أن نوافي بهذا البيان المعتمد من الإدارة المالية في خلال أسبوع من تاريخه.

وتقدم رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري، وما لابس ذلك من تعاقدات.

وقدم عطية مع البلاغ، 5 حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين.

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