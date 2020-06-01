أخبار مصر | رجائي عطية يوجه بتقديم العهد المالية لموظفي نقابة المحامين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر رجائي عطية يوجه بتقديم العهد المالية لموظفي نقابة المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كلف رجائي عطية نقيب المحامين، الإدارة المالية بتقديم بيان يتضمن قيمة العهد المالية التي حصل عليها موظفين النقابة العامة للمحامين وكذا الموظفين التابعين للنقابات الفرعية منذ عام 2001 وحتى تاريخه.
وقال "عطية" في بيان صادر عنه اليوم إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وعلى اللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين، تقرر تكليف الادارة المالية بتقديم بيان يتضمن بقيمة العهد المالية التي حصل عليها موظفين النقابة العامة للمحامين وكذا الموظفين التابعين للنقابات الفرعية منذ عام 2001 وحتى تاريخه والواردة أسماءهم بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابع "وكذلك ميزانيات النقابة العامة على أن يتضمن هذا البيان اسم الموظف وقيمه العهدة المالية التي حصل عليها وسببها وما تم انفاقه منها وأساس تسويتها وعضو المجلس القائم بالتسوية، مشيرا إلى ضرورة أن نوافي بهذا البيان المعتمد من الإدارة المالية في خلال أسبوع من تاريخه.
وتقدم رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري، وما لابس ذلك من تعاقدات.
وقدم عطية مع البلاغ، 5 حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين.
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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".