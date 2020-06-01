أخبار مصر | "سعفان" و"راتب" يوقعان عقد برنامج "أحلام مواطن" للتوعية بقضايا العمل والعمال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر "سعفان" و"راتب" يوقعان عقد برنامج "أحلام مواطن" للتوعية بقضايا العمل والعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ورئيس مجلس إدارة مجلة العمل، توقيع عقد رعاية لبرنامج "أحلام مواطن" المُذاع على فضائية قناة "المحور"، بحضور محمود راتب، رئيس القناة، والدكتور حسن كامل راتب، رئيس مجلس شركة المحور للفضائية والإعلام.

ويهدف البرنامج إلي مناقشة مختلف مشاكل المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في شكل توعوي، فضلا عن فتح نافذة جديدة لمجلة "العمل" لنشر الوعي بقضايا العمل والعمال، وعرض مشروعات وإنجازات الوزراة وذلك بمشاركة مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في بعض الحلقات.

ويأتي ذلك من خلال إذاعة 8 حلقات شهرية بمعدل حلقتين أسبوعية يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع في السادسة مساءً على الهواء أو حسب الخريطة البرامجية للقناة، وتعاد الحلقات يومي الثلاثاء والخميس في الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا، ويقدم البرنامج الإعلامي هاني عبد الرحيم.

وعقب التوقيع، رحب وزير القوى العاملة بقناة المحور، ورئيس مجلس إدارتها الدكتور حسن راتب، والعاملين بها، كما رحب بالتعاون بين الوزارة ومجلة "العمل" وقناة المحور، لافتا إلى التعاون الذي تم العمل عليه منذ فترات طويلة، مؤكدًا أن الوقت حان لبدء الانطلاقة الحقيقية نحو الاتجاة الصائب لقضايا العمال وحركة العمل في مصر، والذي سيمثل المنبر التوعوي لكل العمال وأصحاب الأعمال وسنعمل على الوصول إلى أعلى مستوى من تحقيقه في الفترة المقبلة.

ونوه الوزير بأن ذلك العقد ليس جهد يوما واحدًا أو عاما، وإنما جاء نتيجة لعمل سنوات طوال فى مجال العمل والعمال ما بين الوزارة وقناة المحور منذ عام 2016، وبدأت أوجه التقارب بين القناة والوزارة على هذا العمل في الظهور.

وقال الوزير: إن مسئولية ذلك التعاون وما سيثمر عنه هي مسئولية مجلة "العمل" والعاملين عليها، والمحافظة على التعاون وتحمل مسئولية استمراره وبقاؤه على الشكل المطلوب هي مسئوليتهم والتي تصب في مصلحة الوطن في نهاية المطاف.

ولفت الوزير إلى أن العمل لم يتوقف فى الفترة الأخيرة ولكن بعد ظهور تلك الجائحة كان لا بد من عمل برامج توعوية للعمال وأصحاب الأعمال بشكل مكثف، ومن هنا جاءت الفكرة للعمل بشكل شامل في مجلة "العمل" إلى الكلمة المسموعة والمرئية وليس في وقت الأزمات فقط في شراكتها مع قناة المحور الفضائية، وتكون لنا نافذة يمكن من خلالها نشر الأمور التوعوية، وإعلام أصحاب الأعمال والعمال، بها وأيضاً المواطنين عامة.

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واستكمل الوزير أنها فرصة عظيمة لنقل صورة عمل الوزارة بشكل كامل وهو ما يصعب تقديمه في اللقاءات العادية بشكل أسبوعي، هذا الأمر الذي يميز مجلة "العمل" عن غيرها فيما يخص عمل الوزارة وما تقوم به في المديريات التابعة لها، ومجالات التوعية فيما يتعلق بمكان العمل ومصلحة العمال لخدمة البلاد والارتقاء بمستوى العمل ليليق بالمجتمع المصري.

ووجه الوزير، رسالة للمواطن المصري بعد زوال تلك الجائحة، والانتهاء منها يتطلب الأمر من الجميع تعويض ما سبق من خسائر، وما زلت أتباهي بعمال مصر القادرين على إنجاز أي عمل في أقل وقت، وما دل على ذلك ما يتم في المشروعات القومية الكبرى في مصر، وهي أكفأ عمالة على مستوى العالم إذا توافرت لها القدرة والإمكانية، وعليه فعلينا شحذ الهمم بعد تلك الجائحة لوضع مصر في ماكنتها العالمية، ولن يتأتى ذلك إلا بعرق عمال مصر وتعاون أصحاب الأعمال.

ومن ناحيته، قال الدكتور حسن راتب: إنه لدينا قيادة سياسية واعية ذات فكر منهجي ورؤية مستقبلية قادت الأمة وتقودها نحو التنمية والتقدم، فضلا علاج تدعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعرب عن فخره وسروره فى تواجده اليوم فى وزارة القوى العاملة فى رحاب وشرف وزيرها وقائدها محمد سعفان وزير القوى العاملة واصفا أياه أنه صاحب مدرسة وفكر متقدم للقوى العاملة يدرك المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية.

وشدد على أن تلك الجائحة التي تمر بها البلاد ليس هي المشكلة وإنما المشكلة في التداعيات والظروف التي تأتي بعدها، الأمر الذي من شأنه ترك الفكر الرأسمالي رويدا رويدا، والاتجاه نحو فكر وثقافة العمل الجماعي والتعاونيات والتحول من اللامركزية إلى المركزية وتغيير شكل التنمية، حيث ستختلف تلك التداعيات ما بين اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وأشار إلى أن تلك الجائحة أصابت الداخل والخارج وفى طيات المحن تأتى المنح، وبالتالى نحن نريد استنهاض الأمة لكى تواجه تلك الأزمة التى يواجهها المجتمع بأكمله ، نستهض المفكرين وقادة الفكر وأساتذة الاجتماع بالمجتمع ليروا حالة المجتمع والأثار الناتجة عن تلك الأزمة ، ومحاولة إبداء أفكار من شأنها التغلب على تداعياتها على مختلف الفئات وفى كافة المناطق الموجودة فى المجتمع.

وأضاف أن القضية ليست سهله، وإنما تطلب أصحاب همم ورؤية وفكر، ووزير القوى العاملة هو أحد هؤلاء من الذين تحملوا المسئولية فى تلك المرحلة رغم ما تمر به البلاد ، ولم يكن بعيداً عن العمال ، وأنما فى وسطهم يشعر بما يعانونه ويلبى طلباتهم فى أماكن عملهم.

وفي الختام، وجه الوزير الشكر والتقدير للدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة قناة المحور، والعاملين بها، وأهداه الوزير منتج من الصناعة المصرية تعبيراً عن شكره وامتنانه لما تقدمه قناة المحور من مجهودات للوزارة.