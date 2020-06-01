أخبار مصر | ضبط أعلاف وأدوية منتهية الصلاحية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط أعلاف وأدوية منتهية الصلاحية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه وردت معلومات عن قيام أحد مصانع الأعلاف بمحافظة الجيزة بتصنيع أعلاف من خامات منتهية الصلاحية ومخازن لأعلاف غير مرخص لهما بذلك، وتم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وشرطة البيئة والمسطحات وداهمت القوة المصنع.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بتكثيف حملات التفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأعلاف.

وتبين أن المصنع يعمل بدون ترخيص، وتم ضبط 177 طن مواد خام منتهية الصلاحية وأعلاف معدة للتداول، و10 طن مواد خام لإضافات اعلاف منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط مخزن أدوية بيطرية به 4376 عبوة مقلدة ومغشوشة بكمية 4.376 طن بالإضافة إلى 14.5 طن مواد خام لتصنيع الادوية منهم 2.5 طن مواد منتهية الصلاحية.

وأوضح سليمان، أنه ضبط مخزنين أخريين في نفس المحافظة بهما 5 آلاف طن أعلاف معدة للتداول والمخازن غير مرخصة من قبل وزارة الزراعة، وقد تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.

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وقال سليمان إن وزارة الزراعة تعمل على ضبط إيقاع صناعة الإعلاف وتداولها بهدف الحصول على منتج علفي جيد طبقا للمعايير والضوابط والمواصفات القياسية والواجب تسجيله بالوزارة وتصنيعه في مصانع مرخص لها بذلك، ليحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي وتناسلي ومناعي سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك.

ويأتي ذلك في ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذي يقوم به لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف. وفي سياق آخر، أصدر السيد القيصر، وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، تعليماته للدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بالاهتمام بالتلقيح الاصطناعي كهدف رئيسي تسعى إليه الدولة من أجل تحسين السلالات الوراثية. وأوضح القصير، أن الدور الرئيسي لهيئة الخدمات البيطرية هو الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والترقيم وتقديم كل الرعاية والمتابعة والتحصينات.