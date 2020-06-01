أخبار مصر | محافظ الجيزة: رش وتطهير مقار صرف المعاشات والتأكد من ارتداء الكمامات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: رش وتطهير مقار صرف المعاشات والتأكد من ارتداء الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أهمية تعقيم وتطهير مقار مكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات، قبل بدء صرفها اليوم.

‪ ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة إجراء أعمال التطهير والتعقيم مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين في أثناء عملية الصرف، مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى.

كما شدد على التأكد من ارتداء جميع المواطنين المترددين على مقار الصرف للكمامات حفاظًا على سلامتهم ولمجابهة فيروس كورونا.‬

ولفت إلى أنه تم إقامة خيام وتوفير كراسى أمام مكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات، وتزويدها بمندوب لمساعدة أرباب المعاشات وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم والتصدي لأي مشكلات وحلها فور‬ًا.

وفي الإطار نفسه، تابع المحافظ حملات الزيارات المنزلية التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، من قبل الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة‪ .‬

وكلف محافظ الجيزة بإجراء الكشف والاطمئنان على الحالة الصحية للحالات الإيجابية المصابه بفيروس كورونا والمخالطين لهم، مؤكدًا توزيع العلاج والوقايات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي‪.‬

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث يتم تحديد موعد لأخذ المسحة بعد إنتهاء فترة العزل المنزلي للحالات المصابة البسيطة حيث ستكون أماكن أخذ المسحة داخل نطاق كل إدارة صحية كما يتم التواصل تليفونيا مع الحالات على مدار 24 ساعة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الادوية لهم.

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توزيع المطهرات على سيارات النقل الجماعي بالجيزة

وفي سياق آخر، نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي، حملاتها المكثفة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل وسائل النقل الجماعي.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها مؤكدًا سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها.

وأوضح المحافظ، أن الحملات شملت المرور علي مواقف النقل العام والسرفيس والميادين والشوارع الرئيسية حيث يتم إيقاف السيارات للتأكد من التزام المواطنين والسائقين من ارتداء الكمامات حفاظا علي سلامتهم ولتلاشي تطبيق الغرامة المقررة والبالغة 4 آلاف جنيه.

وأكد أن الحملات ستتم يوميا للتأكد من التطبيق الحازم وارتداء الكمامات، لافتا إلى التشديد على متابعة ارتداء الكمامات قبل الدخول لأي منشأة حكومية أو خاصة أو مقار البنوك والأسواق والمحال إلى جانب وسائل النقل الجماعي أو الخاص.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة التزام المترددين على تلك المنشآت بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشهدت حملات اليوم، قيام محافظة الجيزة برش وتعقيم ايدي المواطنين من مرتادي سيارات النقل الجماعي بالمطهرات والكحول حفاظا علي السلامه العامة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى توزيع أدوات تعقيم ومواد مطهره في عدد من مواقف السيارات لتعقيم السيارات قبل صعود الركاب وبعد نزول الركاب بشكل دوري حفاظا علي سلامتهم وكذلك توزيع كمامات عليهم.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الأجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.