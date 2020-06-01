أخبار مصر | فيديو جرافيك.. 11 خطوة قبل التقديم للمدارس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر فيديو جرافيك.. 11 خطوة قبل التقديم للمدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية، للعام الدراسي الجديد (20202021).

وبدأت المدارس، اعتبارًا من اليوم الاثنين، استقبال طلبات الراغبين في التقديم، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، ويستمر التقديم إلكترونيًا حتى 30 من يونيو الجاري، في المدارس الرسمية الحكومية.

وتستعرض "الخليج 365"، خطوات التقديم، على النحو التالي:

- يشترط للصف الأول الابتدائي ألا يقل عمر الطالب عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في 1 أكتوبر 2020

- تجمع الأوراق المطلوبة في ملف بلاستيك وحافظة مع 5 مظاريف فارغة بيضاء.

- التقديم إلكتروني من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التعليم.

- يتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة.

- التقديم من خلال الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني بموقع وزارة التعليم.

- يتم إدخال الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، ومحافظة الميلاد.

- يجب أن يسجل ولي الأمر 3 رغبات على الأقل وبحد أقصى 5.

- في حالة تعسر ولي الأمر بالتسجيل الإلكتروني، يمكن التوجه للمدرسة التي يرغب في القدم لها.

- إذا ذهب ولي الأمر للمدرسة يأخذ معه صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل، والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.

- يمكن لولي الأمر الاطلاع علي نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الإلكتروني بعد الفترة المحددة.

- في حالة قبول التلميذ في أكثر من مدرسة يختار ولي الأمر المدرسة التي يرغب بإلحاق نجله فيها.

الأوراق المطلوبة:

شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، 5 صور ضوئية للشهادة، 4 صور شخصية للطفل

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو من يكفل الطالب.

- إثبات ما يفيد إقامة ولي الأمر في النطاق الجغرافي للمدرسة

طابع تعليم من فئة جنيه، طابع مهن تعليمية من فئة جنيه تلصق على ملف الطلب

صورة بطاقة والدة الطالب.