مصر | "نشرة حوادث الخليج 365"| استئناف العمل بالمنشآت الشرطة.. وإصابة شخصية شهيرة بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365"| استئناف العمل بالمنشآت الشرطة.. وإصابة شخصية شهيرة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث والقضايا المهمة، التي حازت على اهتمام القراء، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر عدد من القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز ما وقع من حوادث في مصر خلال الساعات الأخيرة الماضية.

"الكمامة إجباري".. استئناف العمل بمنشأت الشرطة وسط إجراءات وقائية مشددة واستقبلت وحدات وأقسام الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية ووحدات المرور، اليوم الأثنين، المواطنين وسط إجراءات وقائية مكثفة.. لمزيد من تفاصيل اضغط هنا

لعنة الميراث.. وفاة شخص إثر إصابته بطعنات متفرقة في الحوامدية Advertisements وتوفي العامل المصاب بطعنات متفرقة بجسده، اليوم، إثر وقوع مشاجرة بينه ونجل شقيقته، بسبب الخلاف على الميراث، داخل مستشفي القصر العيني، متأثرا بإصابته وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا مجلس الدولة يلزم التأمين الصحي بدفع 487 مليون جنيه لحميات إمبابة كما أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي جديدة تلزم التأمين الصحي بدفع 487 مليون جنيه لحميات إمبابة.. لمعرفة المزيد اضغط هنا لحضوره بنفسه.. تأجيل محاكمة ممدوح حمزة لـ 1 يوليو وقررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل أولي جلسات محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وذلك لجلسة 1 يوليو المقبل لحضوره بنفسه إلي قاعة المحكمة.. لمعرفة التفاصيل الكاملة اضغط هنا