مصر | للوقاية من الكورونا.. مواصلة تعقيم السجون على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر للوقاية من الكورونا.. مواصلة تعقيم السجون على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى بكافة السجون وفق البرنامج الزمني المعد، وقد شملت أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون (أماكن الزيارات، تعليقها ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس " كورونا "، المطابخ، المكتبات، فصول محو الأمية).

كما إمتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم انتشار الأمراض.

وتماشيًا مع إستراتيجية وزارة الداخلية المطبقة داخل المؤسسات العقابية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تقديم كافة سُبل الرعاية الطبية للنزلاء، فقد تم تعقيم المستشفيات والعيادات الطبية حفاظًا على صحة المترددين عليها من النزلاء إلى جانب أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس (كورونا المستجد).

واستمرارًا للإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة، فقد تم تزويد السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالسجون، مع الإلتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية.

وتأتي تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، وإستمرارًا لأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات ولإعادة تأهيلهم، والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

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وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون والعاملين بها من خلال منظومة متكاملة لرعايتهم صحيًا ومعيشيًا وتعليميًا وتأهيليًا إلى جانب تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل السجون إتساقًا مع الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد،ومن هذا المنطلق وحرصًا على سلامة نزلاء السجون والعاملين بها على مستوى الجمهورية.

كما تستقبل وحدات وأقسام الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية ووحدات المرور، المواطنين وسط إجراءات وقائية مكثفة.

وفي ضوء ما تقرر من إستئناف العمل بوحدات وأقسام (قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية، وإستئناف العمل لإستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور) على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو الجارى، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.

فقد شهدت وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية إلتزام المواطنين بإرتداء "الكمامات" والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم عليها حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

كما إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية المعنية بأعمال التطهير والتعقيم لمرافق ومنشآت تلك الإدارات بصورة منتظمة قبل البدء فى إستقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب إنتهاء اليوم حيث يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل.