مصر | وثيقة قضائية تبين حقوق علماء مكافحة الأمراض الوبائية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر وثيقة قضائية تبين حقوق علماء مكافحة الأمراض الوبائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا، بشأن حقوق علماء مكافحة الأمراض الوبائية.

حيث ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية في حكمها، برئاسة الدكتور محمد خفاجى جامعة الإسكندرية بأن تؤدى لأستاذ متفرغ بالجامعة من علماء بيولوجيا الخلايا قيمة المساهمة فى تذاكر السفر لحضور المؤتمر العلمى لمكافحة الأوبئة العالمية المنعقد في إحدى بلاد أوروبا منذ خمس سنوات ومقدراه ٤٠٠٠ آلاف جنيه وقيمة الاشتراك فى أعمال المؤتمر بواقع ٢٥٠ دولار بالإضافة إلى استكمال قيمة بدل السفر المقررة بستة أيام بواقع ٦٠٠ دولار .

قالت المحكمة، إن المدعى أحد علماء مصر في مجال بيولوجيا الخلايا له أبحاث لصالح البشرية تواجه الأمراض الوبائية وأنه شارك بأبحاثه في أحد المؤتمرات العلمية الدولية بالخارج عن الأمراض الوبائية ويتحمل المعهد العلمى الذى ينتمى إليه من الوحدات ذات الطابع الخاص قيمة تذكرة السفر ذهابا وعودة وتتحمل الجامعة ببدل السفر المقرر قانونًا سيما وأنه الممثل الوحيد لمصر والجامعات المصرية في حضور مؤتمر علمى عالمى.

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وتابعت المحكمة، إن رؤساء الجامعات ملزمون بالمساهمة فى قيمة تذاكر السفر للأستاذة المتفرغين بالجامعات مثلهم مثل اعضاء هيئة التدريس العاملين عند سفرهم للخارج للمؤتمرات العلمية وتحمل قيمة الاشتراك فى المؤتمر وبدل السفر بالدولار، والعلة فى ذلك أنه لا ينفصل العلماء عن التواصل العلمى مع نظرائهم بالخارج لتبادل المعرفة لصالح البشرية فيحرمون من التقدم والمساهمة فى رقى الفكر الانسانى وتتعطل روافد البحث العلمى.

وأضاف القاضى في حكمه السابق، أنه لا يجوز لمجالس الجامعات أن تقصر قواعد صرف منح الإعانات والمكافآت وما تساهم به الجامعة فى المؤتمرات والمهمات العلمية على أعضاء هيئة التدريس العاملين دون غيرهم من الأساتذة المتفرغين وهو تمييز غير مبرر ولأنهم يدخلون فى عموم القائمين بالتدريس فى الجامعات لعظيم خبرتهم وجليل تمثيلهم لمصر فى المحافل الدولية.

واختتم القاضي، أن وقت الأزمات وأنتشار الأوبئة تظهر أهمية دور علماء الطب والفيروسات في مختلف التخصصات، الذين يعملون لصالح البشرية وهم يبحثون عن أي طريقة لإيقاف نشاط الفيروسات القاتلة والتوصل لعلاج أو لقاح لوقف هجماته المسعورة على البشر.