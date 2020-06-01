شكرا لقرائتكم خبر عن أجبرت طفلتها على شراء خمور أثناء ممارسة الرذيلة مع عشيقها.. «الجنح» تصدر حكمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح الخانكة الدائرة الثانية بالسجن 8 سنوات، لربة منزل، وعاطل، لقيامهما بتعذيب نجلة المتهمة الأولى، وتحريضها على الفجور، وإجبارها على شراء الخمور، لهما أثناء ممارسة الرذيلة وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز جمال أباظة رئيس محكمة.

واستمعت المحكمة لأقوال الشهود والمجنى عليها، كما استمعت لأقوال عم الطفلة المجنى عليها الذي أكد أن المتهمة الأولى، اعتادت على تعذيب ابنتها مستغلة غياب زوجها وحبسه، على ذمة إحدى القضايا، وأنها على علاقة غير شرعية بالمتهم الثانى، الذي أعترف أمام هيئة المحكمة بالواقعة، تفصيليا، وأن المتهمة والدة الطفلة، قامت بحلق شعرها وتعذيبها واجبارها على شراء الخمور.

كان العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تلقى بلاغا من عامل يتهم زوجة شقيقة وتدعى «ع» 40 عاما، وآخر يدعى «م ك» 20 عاما بتعذيب ابنتها وابنة شقيقه البالغة من العمر 14 عاما، وأضاف في بلاغه أن المتهمة الأولى قامت بحلق شعر نجلة شقيقة وتعذيبها. وأضاف عم المجنى عليها، أن والدة المجنى عليها على علاقة غير شرعية بالثانى، ويتردد على مسكنها، مستغلة غياب زوجها وحبسة على ذمة إحدى القضايا.