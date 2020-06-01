شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات وقائية ضد «كورونا».. «الأحوال المدنية» و«الجوازات» و«المرور» تستقبل المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية إلتزام المواطنين بإرتداء «الكمامات» والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم عليها حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات. جاء ذلك في ضوء ما تقرر من استئناف العمل بوحدات وأقسام قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية، واستئناف العمل لاستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم الإثنين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تضمن سلامة المواطنين. واضطلعت أجهزة وزارة الداخلية المعنية بأعمال التطهير والتعقيم لمرافق ومنشآت تلك الإدارات بصورة منتظمة قبل البدء في استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب إنتهاء اليوم، حيث يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل. المصالح الحكومية تستقبل المواطنين وسط إجراءات وقائية مكثفة المصالح الحكومية تستقبل المواطنين وسط إجراءات وقائية مكثفة المصالح الحكومية تستقبل المواطنين وسط إجراءات وقائية مكثفة المصالح الحكومية تستقبل المواطنين وسط إجراءات وقائية مكثفة المصالح الحكومية تستقبل المواطنين وسط إجراءات وقائية مكثفة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

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