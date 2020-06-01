شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ٦ حالات جديدة من «كورونا» في عزل المدينة الجامعية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الإثنين، عن تعافي وخروج ٦ حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد بعزل مدينة بني سويف الجامعي، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين بها إلى ١٠٨ حالة منذ تشغيلها ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.

وأشاد «غنيم» في تصريحات صحفية، بـ«الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا»، مشيرًا إلى أنه «تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو، لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحالتها مستقرة، ولا تحتاج دخول المستشفيات».

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية( 105)، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة.