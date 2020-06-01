شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: تذليل العقبات أمام الطلاب أثناء تسليم الأبحاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعمل على تذليل العقبات أمام جميع الطلاب، أثناء تسليم الأبحاث، مشيرة إلى أن كل كلية تعمل على نشر قوائم بأسماء الطلاب الذين لم يقوموا بتسليم الأبحاث حتي ٧ يونية ٢٠٢٠ على مواقع الكلية، ومواقع التواصل مع الطلاب، ويتولى الكنترول المختص التواصل هاتفيا مع كل طالب، من هؤلاء الطلاب، والعمل على اعطائهم فرصة حتي ١١ يونيو ٢٠٢٠ لتسليم ابحاثهم .

وأوضحت «هجرس»، قيام الكلية بإعداد جداول الإمتحانات النظرية والشفوية مع الوضع، في الاعتبار، كافة الإجراءات الاحترازية، وتقوم الكلية بتنظيم استكمال الأجزاء العملية والإكلينيكية وكذلك الإمتحانات العملية والاكلينيكية، طبقا لطبيعة المقرارت مع اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية

من جانبه قال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تسليم المشروعات البحثية لطلاب فرق النقل، يتم في الفترة من ٣١ مايو وحتي ١١ يونيو الجاري، مشيرا إلى أن الامتحانات النظرية لطلاب السنوات النهائية، والطلاب يؤدون الإمتحانات في الفترة من ١ إلى ٢٢ يوليو المقبل.

وأضاف «شقيدف» أن الامتحانات النظرية لطلاب السنوات النهائية في الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ يوليو، على أن يتم استكمال تدريس الأجزاء العملية، والامتحانات العملية، والإكلينيكية لطلاب السنوات النهائية يوم ٨ اغسطس ٢٠٢٠

وتابع نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة لطلاب سنوات النقل، سيتم استكمال تدريس الأجزاء العملية والامتحانات العملية، والإكلينيكية، لمدة أسبوعين، من بداية العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

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