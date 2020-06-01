شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاق سراح زوجها.. شقيقة محمد رمضان: «إن شاء الله مع بعض العمر كله»‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول تعليق لها بعد إطلاق صراح زوجها، علقت شقيقة الفنان محمد رمضان، حول أزمة إلقاء القبض على زوجها بعد ساعات من حفل الزفاف بسبب إقامة حفل جماعي في ظل الإجراءات التي يتخذها مجلس الوزراء، والتي تقضي بمنع إقامة أي حفلات وتجمعات خاصة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت شقيقة محمد رمضان، إيمان، صورة لها تجمعها مع زوجها أثناء حفل الزفاف، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إن شاء الله مع بعض العمر كله، بحبك يا حس».

وكان الفنان محمد رمضان، أقام حفل زفاف لشقيقته، إيمان، في إحدى الفيلات الواقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بحضور عدد كبير من الأصدقاء المقربين وعائلة العروسين، وبعد ساعات قليلة من الحفل، ألقت مباحث الجيزة، القبض على زوج شقيقته، نظرًا لمخافتهم قرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات، وبعدها بساعات أخرى تم الإفراج عنه مرة أخرى.