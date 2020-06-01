شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة لوجود جرائم غسيل أموال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم رجائي عطية، نقيب المحامين، الاثنين، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، تم قيده برقم 270 لسنة 2020، حصر وارد أموال عامة عليا.

وتضمن البلاغ وجود جرائم غسيل الأموال وإضرار عمدًا بالأموال العامة لنقابة المحامين، والناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو، أي ما يعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري، وما لابس ذلك من تعاقدات، وقدم مع البلاغ 5 حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدًا بالأموال العامة لنقابة المحامين.