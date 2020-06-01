شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام الزبائن بارتداء الكمامة والقفاز.. وزير التموين يصدر قرارًا مهمًا بشأن المحلات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير التموين قراراً وزارياً جديداً للمحلات التجارية التي تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من مخاطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد ( كوفيد 19 )، لحماية المواطنين من مخاطر العدوى أثناء التسوق.

نص القرار على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنبيه على كل المحلات التجارية التي تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر (السوبر ماركت ـ محلات الحلوانى ـ محلات بيع الملابس ـ محلات بيع الأحذية .... الخ) على أن يتم اتباع التعليمات التالية:

1. عدم السماح للمواطنين (الزبائن) بدخول المتجر أو التسوق بدون ارتداء الكمامة.

2. تدبير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة.

3. تدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين لارتدائه داخل المتجر.

4. توفير المواد المطهرة لاستخدام الزبائن في مدخل المتجر.

5. التطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس الزبائن

6. الالتزام بالمسافات المقررة في التباعد الاجتماعي عند نقاط الدفع (الكاشير)

7. التزام كل العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبي.

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8. الالتزام بالتوجيه الخاص بالحد من عدد الزبائن داخل المتجر بما لا يتجاوز نسبة 25% من السعة الاستيعابية.

9. مراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الزبائن داخل المتجر أو أماكن الانتظار بالخارج.

10. حسن معاملة الزبائن والتأكيد على توفر البضائع وحرص المتجر على حمايتهم من العدوى.

وشدد وزير التموين على أن يتم وضع اللافتات الإرشادية التي توضح إجراءات الوقاية والهدف منها، ويتم تعميم هذه التعليمات على كافة المتاجر وما يشابهها، فضلاً عن وضع هذه التعليمات في مكان ظاهر أمام الجمهور، على أن يتحمل صاحب المتجر المسؤولية القانونية في حالة عدم تنفيذ ذلك.