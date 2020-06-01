شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: السفارة الأمريكية بالقاهرة تشكر مستشفيي عزل «أبوخليفة» و«النجيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت وزارة الصحة والسكان، خطابات شكر من السفارة الأمريكية بالقاهرة نيابةً عن حكومة الولايات المتحدة، لمستشفيي «أبوخليفة» و«النجيلة»، المخصصان لعلاج مصابي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذلك لقيامهما بعلاج عدد من السائحين الأمريكيين المتواجدين في مصر حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى بلادهم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الاثنين، أن خطابات الشكر من السفارة الأمريكية بالقاهرة تضمنت إشادة الولايات المتحدة بعلاج مواطنيها في مصر وتلقيهم أفضل رعاية وخدمة طبية، مشيراً إلى تقدير الولايات المتحدة لجهود الفرق الطبية وتضحياتهم في مواجهتهم لفيروس "كورونا" المستجد، في إطار قوة العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وفي هذا الصدد، توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالشكر لجميع للأطباء والفرق الطبية لما يبذلونه من مجهودات كبيرة في علاج المصابين بفيروس «كورونا» المستجد سواء للمصريين أو ضيوف مصر من جميع دول العالم، مؤكدةً أن ما يقومون به ليس جديداً عليهم فهم كانوا وما زالوا يقدمون أروع نماذج التضحية، ويقودون بشجاعة جهود مكافحة هذا الوباء.