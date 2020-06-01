شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تدعو الفنادق لتقديم طلبات «شهادة السلامة الصحية» لغرفة المنشآت الفندقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الأثنين، من الفنادق الراغبة في التشغيل بالتقدم بطلباتها إلى غرفة المنشآت الفندقية، وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء الاشتراطات والضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء بشأن تشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

أوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه يجب على الفنادق التي لم تتقدم بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل حتى الآن، بالتقدم بطلباتها إلى غرفة المنشآت الفندقية لاستيفاء جميع الضوابط المعتمدة، مؤكدًا على أنه في حالة قيام أي فندق باستقبال الزائرين دون حصوله على شهادة السلامة الصحية المعتمدة ستتخذ الوزارة ضده كافة الإجراءات القانونية الصارمة.