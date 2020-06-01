شكرا لقرائتكم خبر عن 169 بحرينيًا يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية تابعة لشركة طيران الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر مطار القاهرة الدولي، الاثنين، رحلة طيران تابعة لشركة طيران الخليج، وعلى متنها 169 مواطن بحريني، بخلاف طاقم الضيافة الجوية المصاحب للرحلة.

وقالت مصادر بالمطار إن رحلة طيران الخليج، وصلت المطار قادمة من البحرين، صباح اليوم، وعلى متنهما 5 من طلقم الضيافة، بينما أقلعت وعلى متنها 169 مواطنًا بحرينيًا كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، ومعظمهم من الطلاب.

وقام أطباء الحجر الصحي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس «كورونا» عليهم داخل صالة السفر، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.