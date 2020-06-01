شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سنتر تعليمي بعابدين.. وصرف 25 طالبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على إدارة سنتر تعليمي في عابدين بالقاهرة، وضبط شخصين من العاملين به، لإدارته بدون ترخيص وبالمخالفة لقرار الغلق.

وتبين تواجد 10 طلاب داخل السنتر التعليمي في عابدين، و15 طالب بالخارج «تم صرفهم».