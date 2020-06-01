شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مواصلة تطهير وتعقيم السجون.. وسحب مسحات طبية للكشف عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي بكافة السجون وفق البرنامج الزمني المعد، وشملت أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون، كأماكن الزيارات والتي تم تعليقها ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس «كورونا»، ,المطابخ، ,المكتبات، ,فصول محو الأمية، كما إمتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم إنتشار الأمراض.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كل أوجه الرعاية لنزلاء السجون والعاملين بها من خلال منظومة متكاملة لرعايتهم صحيًا ومعيشيًا وتعليميًا وتأهيليًا إلى جانب تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل السجون إتساقاً مع الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد، من هذا المنطلق وحرصًا على سلامة نزلاء السجون والعاملين بها على مستوى الجمهورية.

وتماشيًا مع استراتيجية وزارة الداخلية المطبقة داخل المؤسسات العقابية، والتي ترتكز في أحد محاورها على تقديم كافة سُبل الرعاية الطبية للنزلاء، فقد تم تعقيم المستشفيات والعيادات الطبية حفاظًا على صحة المترددين عليها من النزلاء إلى جانب أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أي إصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

واستمرارًا للإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة، فقد تم تزويد السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالسجون، مع الإلتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية.

تأتي تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، واستمرارًا لأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات ولإعادة تأهيلهم، والعمل على إنخراطهم في مدارج المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

تطهير وتعقيم كافة السجون

تطهير وتعقيم كافة السجون

تطهير وتعقيم كافة السجون

تطهير وتعقيم كافة السجون

تطهير وتعقيم كافة السجون

استمرار الإجراءات الرعاية الصحية المتكاملة في السجون

استمرار الإجراءات الرعاية الصحية المتكاملة في السجون

استمرار الإجراءات الرعاية الصحية المتكاملة في السجون

استمرار الإجراءات الرعاية الصحية المتكاملة في السجون

استمرار الإجراءات الرعاية الصحية المتكاملة في السجون

استمرار الإجراءات الرعاية الصحية المتكاملة في السجون

استمرار الإجراءات الرعاية الصحية المتكاملة في السجون

استمرار الإجراءات الرعاية الصحية المتكاملة في السجون