شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تحدد موعدًا للجمعية العمومية.. وإعادة تشكيل المكتب الفني لـ«استئناف القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محاكم النقض، واستئناف القاهرة، وطنطا، الاثنين، قرارات عدة لعودة العمل التدريجي والتعايش مع فيروس كورونا المُستجد «كوفيد-19»، إذ حدّدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، 16 يونيو الجاري، موعدًا لعقد الجمعية العامة للمحكمة.

ووفقا لقانون السلطة القضائية، فقرارات الجمعيات العامة للمحاكم تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء ترجح الجانب الذي فيه رئيس المحكمة.

كما أصدر المستشار بدرى عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بإعادة تشكيل المكتب الفني للمحكمة.

وجاء التشكيل الجديد، على النحو التالى، تولى: المستشار أحمد هاني أحمد حسن مختار- الرئيس بالمحكمة- رئيسًا للمكتب الفني على أن تحدد اختصاصاته بقرار يصدر لاحقًا والإشراف على مأموریتي شمال القاهرة والتجمع الخامس، والمستشار محمد حسام على محمد سليمان العشماوي- الرئيس بالمحكمة على أن يختص بالإشراف على أمن دار القضاء العالي، المستشار طارق محمود صالح أبوزید الرئيس بالمحكمة رئاسة مأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر، والمستشار على مختار على سعد- الرئيس بالمحكمة- بالإضافة إلى عمله، والمستشار دكتور وائل ممدوح حسن يوسف رامي- الرئيس بالمحكمة والمستشارة جيهان أحمد وفيق عبدبالمولي نائب الاستئناف بالإشراف على مكتب التعاون الدولي ومكتب الترجمة وما يسند إليها من مهام أخرى.

كما يجلس الآتي أسماؤهم أمام الدائرة المحددة بناء على رغباتهم وطلباتهم: المستشار إبرا هيم السيد الصياد، والمستشار محمد صبحي عبدالحليم خليل، الرئيسيين بالمحكمة- بالدائرة 11 تعويضات جنوب، والمستشار عاطف عبدالمسلم على نصر- الرئيس بالمحكمة- شؤون الأسرة أكتوبر بمأمورية السادس من أكتوبر، والمستشار جمال أحمد عبدالرحمن عبدالعال- الرئيس بالمحكمة بالدائرة 10 تعويضات جنوب القاهرة، والمستشار وليد محمد أحمد مكاوي- الرئيس بالمحكمة- بالدائرة 2 حسابات جيزة المنعقدة بربيع الجيزي، والمستشار محروس حلمي عبدالهادي أحمد آدم- الرئيس بالمحكمة بالدائرة (۱) جنایات شمال القاهرة بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية، والمستشار صلاح الدین محمد محمود زايد- الرئيس بالمحكمة بالدائرة 3 طلبات رجال القضاء بدار القضاء العالي، والمستشار محمد سيف محمد أحمد- نائب الاستئناف- بالدائرة 2 جنایات جنوب القاهرة (مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس).

وفى سياق موازٍ، قرر المستشار محمد عبدالنبي، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، عودة العمل، الاثنين، تدريجيًا بجميع الدوائر الجنائية والمدنية بمقر المحكمة بطنطا، وكافة مأموريتها بالمحلة الكبرى، وكفرالشيخ، وفوة، وشبين الكوم، وبنها، وشبرا الخيمة.

وشدّد رئيس المحكمة، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وكلف رئيس وأعضاء المكتب الفني والمتابعة بتنفيذها.

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وتفقد أعضاء المكتب الفني لـ«استئناف طنطا»، مقرالمحكمة ومأموريتها، وقاعات المحاكم، والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وضرورة ارتداء الكمامات لجميع مرتادي المحكمة من المستشارين، والمحامين، والمتهمين، والمتقاضين، والعاملين، وتعقيم كافة القاعات قبل وبعد انعقاد الجلسات مع استخدام جهاز الكاشف الحراري، وضرورة التباعد الاجتماعي، والحفاظ على مسافة مناسبة بين المتواجدين.