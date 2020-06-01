شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة على متنها 163 عائدًا من جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأثنين، رحلة طيران قادمة من مطار جدة، والتي أقلت عددا من المصريين العائدين من السعودية، وذلك حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية، بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران، وأقلت ١٦٣ راكب مصري، سيخضعون للحجر الصحي، لمدة أسبوع فقط وفقا للتعديل الجديد.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي، بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين، ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم، بمدينة مرسي علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي، عن طريق قياس درجة الحرارة، مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، وذلك طول مدة لإقامة ٧ أيام .