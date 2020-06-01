شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 297 مصريًا عائدًا من السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، الإثنين، رحلة طيران استثنائية سيرتها الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، لإجلاء 297 مصريًا، كانوا عالقين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر بالمطار إن رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وصلت المطار قادمة من جدة وعلى متنهما 297 مصريًا كانوا هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كان مطار القاهرة استقبل، صباح الاثنين، رحلتين قادمين من الرياض والكويت، وعلى متنهم 499 مصريًا عالقًا، عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».