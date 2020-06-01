شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رش وتطهير مقار صرف المعاشات.. والتأكد من ارتداء الكمامات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات رش وتطهير مقار صرف المعاشات، بمكاتب البريد وماكينات الصراف الألي، حيث تم البدء في صرف المعاشات بدء من اليوم الإثنين.

وجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية، بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين أثناء عملية الصرف مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للإنتظار وإتخاذ كافه الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى ،كما شدد «راشد» على التأكد من إرتداء جميع المواطنين المترددين على مقار الصرف للكمامات، حفاظاً على سلامتهم ولمجابهة فيروس كورونا. لافتاً إنه تم إقامة خيام وتوفير كراسى، أمام مكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات وتزويدها بمندوب لمساعدة أرباب المعاشات، وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم، والتصدي لأي مشكلات تطرأ وحلها فوراً.

رش وتطهير مقار صرف المعاشات بالجيزة

رش وتطهير مقار صرف المعاشات بالجيزة

حملات تطهير بمراكز ومدن محافظة الجيزة - صورة أرشيفية

وفى نفس الاطار تابع «المحافظ»، حملات الزيارات المنزلية التي تنفذها مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة للحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد»، من قبل الفرق الطبية، بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، حيث كلف محافظ الجيزة، بإجراء الكشف والإطمئنان على الحالة الصحية للحالات الايجابية المصابه بفيروس كورونا والمخالطين لهم، مؤكداً على توزيع العلاج والوقايات الشخصية، وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي.

حملة الزيارات المنزلية للحالات المصابة بفيروس كورونا من قبل الفرق الطبية بجميع الأدارات الصحية بمحافظة الجيزة - صورة أرشيفية

حملة الزيارات المنزلية للحالات المصابة بفيروس كورونا من قبل الفرق الطبية بجميع الأدارات الصحية بمحافظة الجيزة - صورة أرشيفية

حملة الزيارات المنزلية للحالات المصابة بفيروس كورونا من قبل الفرق الطبية بجميع الأدارات الصحية بمحافظة الجيزة - صورة أرشيفية

حملة الزيارات المنزلية للحالات المصابة بفيروس كورونا من قبل الفرق الطبية بجميع الأدارات الصحية بمحافظة الجيزة - صورة أرشيفية

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث يتم تحديد موعد لأخذ المسحة بعد إنتهاء فترة العزل المنزلي للحالات المصابة البسيطة حيث ستكون أماكن أخذ المسحة داخل نطاق كل إدارة صحية كما يتم التواصل تليفونيا مع الحالات على مدار 24 ساعة، وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الادوية لهم .