شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات إحترازية مع بدء العمل بالمحاكم والشهر العقاري بالإسكندرية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المحاكم والشهر العقاري في الإسكندرية، اليوم الإثنين، عملها وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك بعد توقف لمدة شهرين.

وشهد اليوم الأول لعودة العمل بمحاكم والشهر العقاري التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة العدل ومن اهمها ارتداء الكمامة الواقية .

وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية، إنه تم تحديد 6 إجراءات احترازية تزامنا مع عودة العمل بالمحاكم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الإجراءات، قصر دخول المحكمة لكل من له صفة بعد تقديم ما يفيد ذلك، ومنع دخول جميع المترددين والمتقاضين والمحامين والموظفين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، فضلا عن الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي المحددة بسراي المحكمة.

وشملت الإجراءات أيضا تحديد العدد المسموح به لدخول القاعات حسب مساحتها، وأماكن الجلوس، وتنظيم الجلسات داخل القاعة، وفقا لتعليمات رؤساء الدوائر، بما يضمن منع الاختلاط والتزاحم، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظام وتطهير وتعقيم قاعات المحاكم والمكاتب ودورات المياه مرتين يوميا.

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