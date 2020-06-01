شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال محور بديل كوبري خزان أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل أعمال تنفيذ مشروعات محور كوبري بديل خزان أسوان ودراو وكلابشة بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة العاملين.

رافقه «الوزير» خلال الجولة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، نظراً لارتباط اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفراس.

استهل الفريق كامل الوزير جولته بمتابعة الأعمال الجارية بمحور بديل كوبري خزان أسوان القديم والذى تصل تكلفته إلى 2 مليار جنيه ويبلغ طوله ٥.٤ كم وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات في كل اتجاه ويتكون من ( 4 ) كبارى رئيسية، واستمع لشرح من المهندس محمود عبدالوهاب، من الهيئة العامة للطرق والكباري، عن معدلات التنفيذ والأعمال الصناعية من برابخ ومواسير وأنفاق والتى تقوم بها 4 شركات على 3 مراحل حيث تفقد الوزير القطاعين الشرقي والغربي للكوبري ووجه بالاستفادة من ناتج أعمال الحفر في ردم المناطق المنخفضة توفيرا للنفقات، ووجه بتذليل أي عقبات قد تواجه الأعمال الجارية بالمشروع بالتواصل مع المسؤولين ومعه شخصيا إذا لزم الأمر.

وعقب ذلك قام وزير النقل ونائب المحافظ بتفقد موقع إنشاء كوبرى ومحور دراو الجديد والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة والذى يبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه في الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بطول ١٨،٢ كم وبعرض 21 متر وبتكلفة 1.3مليار جنيه ومقرر تنفيذه خلال 36 شهر حيث سيضم ٧ كباري و٣ أنفاق.

فيما اختتم كامل الوزير جولته بمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان والذي تبلغ تكلفته مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7،5 م لكل اتجاه، والذى يشمل 10 كبارى منها 5 كبارى رئيسية.

ومن جانبه، وجه محافظ أسوان الشكر لوزير النقل على اعتماده 400 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى لازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بطول 51 كم ذهاباً وإياباً وذلك بداية من كمين غرب أسوان وحتى ربطه بالازدواج الحالى أمام مشروع الطاقة الشمسية ثم استكمال الازدواج حتي محافظة الأقصر والذى كان يعد بمثابة حلم طال إنتظاره ليتحقق في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة شبكة عملاقة من الطرق السريعة والمتطورة لتستوعب حركة النقل سياحياً وتجارياً وخدمياً، لافتاَ إلى أن إزدواج الطريق الصحراوى الغربى سيساهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث المرورية وذلك لحماية الأرواح وحفاظاً على سلامة المواطنين من أي أضرار وأخطار مستقبلية، علاوة على أنه سيكون الشريان الرئيسى نحو الأسواق الأفريقية ضمن طريق الإسكندرية / كيب تاون الدولى باعتبار أسوان جسر التواصل التجارى والاقتصادى والسياحى بين مصر والقارة السمراء.

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