شكرا لقرائتكم خبر عن صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية إلتزام المواطنين بإرتداء "الكمامات" والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم عليها حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات ، فى ضوء ما تقرر من إستئناف العمل بوحدات وأقسام "قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية، وإستئناف العمل لإستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرو"،على مستوى الجمهورية إعتباراً من اليوم الإثنين ، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.

وإضطلعت أجهزة وزارة الداخلية المعنية بأعمال التطهير والتعقيم لمرافق ومنشآت تلك الإدارات بصورة منتظمة قبل البدء فى إستقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب إنتهاء اليوم حيث يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل.



ارتداء الجميع للكمامات



التزام المواطنين بالمسافات الامنة



التزام الموظفين والمواطنين بالكمامات



موظفين بالكمامات

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ممرات تعقيم وتفتيش