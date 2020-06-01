شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأرصاد تكشف مفاجأة.. الموجة الحارة مش هتحصل والسبب منخفض جوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم حالة من الارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء خاصة على السواحل الشمالية الغربية بالسلوم ومطروح تمتد للقاهرة وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأجواء شديدة الحرارة جنوبا، لافتا إلى أن سبب الموجة الحارة اليوم تكون منخفض جوى بالصحراء الغربية أدى لارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين3 و 4 درجات، موضحا أن الكتلة الهوائية الحارة لمدة يوم واحد فقط.

Advertisements

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فصل الربيع معروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة فبعد أن كان من المتوقع استمرار الموجة الحارة للأربعاء المقبل حدثت تغيرات فى توزيعات الضغط وصور الأقمار الصناعية وطبقات الجو أدى لتلاشى الكتلة الهوائية والتى تؤثر على البلاد اليوم فقط .

وأشار شاهين، إلى أنه من المتوقع بداية من غدا انخفاض فى درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعة مع وجود فرص شبورة خفيفة على الطرق ولكنها غير مؤثرة بشكل كبير .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.