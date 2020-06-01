منع التسوق بدون كمامة.. قرار جديد لوزير التموين (7 تعليمات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قراراً وزارياً جديداً للمحالات التجارية التي تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، لحماية السادة المواطنين من مخاطر العدوى أثناء التسوق.

حيث نص القرار على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية, بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنبيه على كافة المحالات التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ( السوبر ماركت ـ محلات الحلواني ـ محلات بيع الملابس ـ محلات بيع الأحذية.... إلخ ) على أن يتم اتباع التعليمات التالية:-

1. عدم السماح للسادة المواطنين ( الزبائن ) بدخول المتجر أو التسوق بدون ارتداء الكمامة.

2. تدبير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة.

3. تدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين لارتدائه داخل المتجر.

4. توفير المواد المطهرة لاستخدام الزبائن في مدخل المتجر.

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5. التطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس الزبائن.

6. الالتزام بالمسافات المقررة في التباعد الاجتماعي عند نقاط الدفع (الكاشير).

7. التزام كافة العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبي.

8. الالتزام بالتوجيه الخاص بالحد من عدد الزبائن داخل المتجر بما لا يتجاوز نسبة 25% من السعة الاستيعابية.

9. مراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الزبائن داخل المتجر أو أماكن الانتظار بالخارج.

10. حسن معاملة الزبائن والتأكيد على توفر البضائع وحرص المتجر على حمايتهم من العدوى.

وشدد المصيلحي على أن يتم وضع اللافتات الإرشادية التى توضح إجراءات الوقاية والهدف منها، ويتم تعميم هذه التعلميات على كافة المتاجر وما يشابهها، فضلاً عن وضع هذه التعليمات في مكان ظاهر أمام الجمهور ، على ان يتحمل صاحب المتجر المسئولية القانونية في حالة عدم تنفيذ ذلك.​