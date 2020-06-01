مجلس الدولة يلزم التأمين الصحي بدفع 400 مليون لحميات إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد 487 مليون و 231 الف و 524 جنيها لمستشفى حميات إمبابة، نظير الخدمات التي ادتها المستشفى للمرضى المحولين من الهيئة عن فرعي شرق الدلتا وفرع الجيزة.

وقالت الجمعية في فتواها، أنه بموجب عقود مبرمة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفى حميات إمبابة تتولى الأخيرة علاج المرضى المحولين من الهيئة وفقا لما تم الاتفاق عليه في تلك العقود، وقد أثير نزاع يتعلق بمطالبة مستشفى حميات إمبابة لفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة، فرع شرق الدلتا عن الفترة من فبراير 1993 حتي 23 اكتوبر 2003 بإجمالي مبلغ149038.98 جنيها، وفرع الجيزة (شمال الصعيد) عن الفترة من 1 سبتمبر 1992 حتي 30 يونيو 2003 بإجمالي مبلغ 393220.140 جنيهاً.

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وقد تمت تسوية النزاع بشأن مطالبات فرع القاهرة بين طرفي الخصومة ودفعت الهيئة العامة للتأمين الصحي مبلغ 144504 جنيها لمستشفى حميات إمبابة قيمة حجز الاسٌرة من 1 يوليو 1996 حتي 2003.

أما فيما يخص النزاع بين فرعي الدلتا وشمال الجيزة والمستشفى، فقد كلفت الجمعية العمومية طرفي النزاع بتشكيل لجنة لبحثة، وقد تم تشكيل اللجنة بقرار محافظ الجيزة رقم 6723 لسنة 2017، بعضوية مندوب عن مديرية الصحة بالجيزة، مندوب عن الهيئة العامة للتأمين الصحي فرعي الجيزة وشرق الدلتا، ومندوب عن مستشفى حميات إمبابة، و مندوب عن الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة.

وقد انتهت اللجنة إلى تمسك كل طرف برأيه، مع عدم تقديم الهيئة العامة للتأمين الصحي ما يثبت عدم صحة هذه المطالبات أو قيامها بسداد هذه المبالغ التي استحقت من الخدمات التي ادتها المستشفى للمرضى المحولين من الهيئة عن فرعی شرق الدلتا وفرع الجيزة، مما يلزمها بدفع المبلغ محل النزاع والمقدر بـ 487 مليون و 231 الف و 524 جنيهاً.