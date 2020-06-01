لتقديم التصالح.. تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق بـ"الحزام الأخضر" لـ8 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، لجلسة 8 أغسطس؛ لتقديم ما يفيد بالتصالح.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وعبدالمسح فل.
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير. ز" رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.
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