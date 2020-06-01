"تخلصت من رضيعتها في القمامة".. تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإلقائها جثة رضيعتها في مقلب قمامة بعد هروبها من منزل زوجها والإقامة رفقة عشيقها بالجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، انه منذ بداية شهر رمضان أبلغ مواطن بمغادرة زوجته لمنزل الزوجية واصطحبت طفلتهما البالغة من العمر 5 أشهر ولا يعلم مكانهما، ثم عاد منذ يومين لمركز الشرطة وحرر بلاغا أخر بعودة زوجته لمنزل أسرتها وأنه يخلي مسئوليته عنها، ثم تقدم ببلاغ ثالث يتهمها فيه باختفاء طفلتهما. تم استدعاء الزوجة ومواجهتها بأقوال الزوج لتكشف وفاة ابنتها وإلقاء جثتها بمقلب قمامة.

وسردت المتهمة في تحقيقات النيابة أنها تركت منزل زوجها بعدما ارتبطت عاطفيا بشاب وأخبرته أنها لا تحب زوجها وترغب في الإقامة معه فاستقبلها بمنزله في مركز سمنود؛ حيث توجهت له خلال شهر رمضان، بعدما أخذت طفلتها وأقامت برفقته ونشأت بينهما علاقة آثمة، وأعطته ٣ أقراط ذهبية طلبت منه بيعها للإنفاق منها.

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أضافت المتهمة أنه آخر أيام شهر رمضان ارتفعت حرارة طفلتها، فطلبت من عشيقها التوجه بها للطبيب أو المستشفى إلا أنه رفض وطلب منها مراعاتها في المنزل حتى فارقت الطفلة الحياة، فقام عشيق الأم بطردها من منزله.

وأوضحت التحقيقات أن الأم غادرت منزله برفقتها جثة ابنتها وفي طريق عودتها لمنزل أسرتها تخلصت من جثة الطفلة بمقلب قمامة، أرشدت عن مكانه لتعثر عليها قوات الأمن في حالة تعفن وبداية تحلل لمرو أكثر من 3 أيام على الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بقرارها المتقدم.