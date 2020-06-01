بـ2 كيلو هيروين.. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة) تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين، متخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر مكاناً لمزاولة نشاطهما في الاتجار والترويج.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن استهداف المتهمين وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، بحيازتها (2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالي قدره 11800 جنيه– 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (300 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.