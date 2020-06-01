مصر | الكمامة إجباري.. حملات على سائقي الأجرة بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الكمامة إجباري.. حملات على سائقي الأجرة بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير للإدارة العامة للمرور، عدة حملات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائقي مركبات الأجرة المخالفين لقرارات ارتداء الكمامات الطبية.

وجاء ذلك في ضوء القرارات الصادرة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي كافة أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) في حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

وتم شن بحملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ تلك القرارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي سياق آخر، وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 124 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه وذلك خلال 24 ساعة الآخيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.