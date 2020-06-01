مصر | تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق بـ"الحزام الأخضر" لـ8 أغسطس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق بـ"الحزام الأخضر" لـ8 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع محاكم التجمع الخامس محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، لجلسة 8 أغسطس المقبل؛ لتقديم ما يفيد بالتصالح.

وصدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل.

ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير. ز" رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها.

وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل، لجلسة 20يوليو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وتامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

Advertisements

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولي للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدي سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدي أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجر "أسامة.ك" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة وانتقال المهاجر "محمد.أ"، بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة.

كما أضاف قرار الإحالة شروع المتهمين في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا في انتقال راغب الهجرة "محمد.أ"، بطريق غير مشروع إلى دولة سلطنة عمان وانتقال راغب الهجرة "يوسف.ج"، لدولة تركيا.

وأشار قرار الإحالة، إلى قيام المتهمة الأولي في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، ومحررات لإحدي الشركات المساهمة، بأن اصطنعت محضر تصديق نسبته زورا لمكتب توثيق رشيد أثبت به علي خلاف الحقيقة حضور المهاجر كمشتري، والبائع له لقطعة أرض بمحافظة كفر الشيخ، بالتاريخ الثابت منح التاشيرات لسالفي الذكر وتزوير في محررات رسمية، بأن اصطنعت إقرار نسبته زورا لوالد الطفل "يوسف.م" أثبت به علي خلاف الحقيقة موافقة المقر علي مرافقة المتهم الحادي عشر لنجله للسفر لفرنسا، وزيلته بمحضر تصديق أثبت به علي الحقيقة حضور والدى الطفل لمكتب توثيق رشيد والتوقيع أمام الموظف المختص.

كما قام المتهمين الرابع، والخامس، والثاني عشر، بعمليات استقطاب لراغبي السفر للخارج للعديد من الدول الأجنبية علي نحو غير مشروع منها دول "السويد، هولندا، كندا، استونيا، فلندا، المجر"، والاتفاق معهم علي تدبير انتقالهم إلى خارج مصر من خلال تسليمهم مستندات مصطنعة تمكنهم من الحصول علي تأشيرة سفر تستخدم عبر الموانئ المصرية بمشاركة المتهمة الأولى.