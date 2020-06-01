مصر | تحرير 248 محضر عدم ارتداء الكمامات في القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرير 248 محضر عدم ارتداء الكمامات في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت الجهات المختصة، محاضر عدم ارتداء الكمامات الطبية لـ248 شخصا، كما قررت سحب تراخيص 324 سيارة لعدم التزام قائديها بالقرار.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" اعتبارًا من السبت 30/5/2020 والمتضمن التزام العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل) بارتداء الكمامات الواقية،.

وأسفرت جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة فى هذا الصدد، خلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (248) شخص مخالف لعدم ارتداء الكمامة، وسحب تراخيص (324) سيارة لعدم التزام قائديها بالقرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

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من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.