مصر | بـ300 ألف جنيه.. سقوط عصابة الكيف بالقناطر بحوزتهما 2 كيلو هيروين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ300 ألف جنيه.. سقوط عصابة الكيف بالقناطر بحوزتهما 2 كيلو هيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

فقد تابعت أجهزة الأمن نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة) تخصصا فى الاتجار بمخدر الهيروين، متخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر مكانًا لمزاولة نشاطهما فى الاتجار والترويج.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وبحيازتها (2 كيلو جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى قدره 11800 جنيه، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما، أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300 ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

بـ 82 طربة لمخدر الحشيش، أسقطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في إعادة تدوير مخدر الحشيش وخلطه لإنتاجه بكميات كبيرة بقصد الاتجار به وترويجه على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحيازتهما (82طربة لمخدر الحشيش وزنت 20،500 كيلو جرام – 2 كيلو جرام من المادة الخام لمسحوق بودرة الحشيش - 2 مكبس حديد يدوى – 3 قطع معدنية تستخدم فى عملية كبس مخدر الحشيش – الأدوات المستخدمة فى عمليات الكبس والتصنيع – مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه – 2 هاتف محمول – ميزان - سيارة)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1170000 – مليون ومائة وسبعون ألف جنيه تقريبًا).

جاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.