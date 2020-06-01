شكرا لقرائتكم خبر عن روسية ردت على الكويتية ريم الشمري: ««أولادي مصريون ونشأوا على حب مصر وشعبها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صافيا صدام الطبيبة الروسية، التي تقيم بالغردقة، بعد ردها على الفتاة الكويتية ريم الشمري التي أساءت فيه للمصريين، إنها تلقت العديد من رسائل الشكر من المصريين، بعد تعليقها على الواقعة مؤكدة أن هذا الحب نابع من القلب ودون أي مجاملة.

وأضافت صافيا إنها أم لثلاثة أولاد يحملون الجنسية المصرية، لأنها متزوجة من مصري، مشيرة إلى أنها لم تتوقع كل هذه الرسائل وكل هذه المشاهدات التي بلغت ما يقارب 5 ملايين مشاهدة.

وقالت: «أولادي نشأوا على الأخلاق المصرية وحب مصر وشعبها، وقررت تسجيل الفيديو للرد على الكويتية بسبب حبي لمصر التي عشت فيها لمدة 18 عاماً».

صافيا صدام، الطبيبة الروسية