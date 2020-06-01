شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة 87 متهمًا بـ«فض اعتصام رابعة» لـ4 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 87 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة»، لجلسة 4 يوليو المقبل، مع انتداب 5 محامين لـ5 متهمين لغياب المحامي الأصيل عنهم.

صدر القرار، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع 3 متهمين الذين طلبوا براءاتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.