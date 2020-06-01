شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ائتلاف دعم مصر: مجلس النواب أقر وعدل 70 مشروع قانون أثناء جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن مجلس البرلمان لم يتخل عن أداء عمله التشريعي خلال الفترة الماضية وبالتزامن مع ظهور فيروس «كورونا» المستجد، وقام بإقرار وتعديل 70 مشروع قانون خلال شهري إبريل ومايو، والموافقة على 10 اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى الجلسة التي شهدت إلقاء البيان المالي وبيان وزارة التخطيط وإحالة الموازنة العامة للدولة للجان المعنية.

وأضاف القصبي، خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، الاثنين، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/21 فيما يخص موازنة المجلس القومي للسكان، أن المجلس شهد أيضًا خلال تلك الفترة أيضًا الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمواجهة حالة أمنية بمواجهة الإرهاب، وأخرى صحية حيث يمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الواقع الصحى الطارئ الذي خلفه فيروس كورونا المستجد.

وأشار القصبي، إلى أن لجنة التضامن استشعارًا منها بالمسؤولية الوطنية قامت ومنذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كوورنا المستجد، بالتواصل مع الجهات المعنية، وعقد اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي للوقوف على كافة القرارات والإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الوزارة وآلية التصدي لفيروس كورونا في كافة القطاعات التابعة للوزارة، ومنها مؤسسات الرعاية الإجتماعية وبنك ناصر والهلال الأحمر وصندوق مكافحة الإدمان، وأيضًا متابعة الإجراءات وآليات صرف المعاش مع توفير وسائل الحماية اللازمة، وتم رفع تقرير مفصل بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة، وأيضًا تنشيط مبادرة «مودة» لدعم أواصر الأسرة المصرية.