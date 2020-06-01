شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن النواب»: مخاوف من عدم قيام «القومي للسكان» بمهامه بسبب ميزانيته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، وزعيم ائتلاف دعم مصر، مخاوفه من عدم قيام المجلس القومي للسكان بمهامه المنوط بها بسبب ضعف ميزانيته.

وقال «القصبي» خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/21، إن اللجنة كان لديها مخاوف كبيرة بشأن عدم قيام المجلس القومي للسكان بالمهام المطلوبة، وسبق أن رفضت اللجنة الموازنة العامة للعام المالي السابق 2019/20 شكلاً وموضوعاً، واستندت في ذلك لعدة أسباب من بينها عدم تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني أو تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، بجانب عدم استقلالية المجلس بالمخالفة للدستور.

وفيما يخص استقلالية المجلس القومي للسكان، قال رئيس لجنة التضامن بالبرلمان إن اللجنة انتهت من مشروع قانون المجلس القومي للسكان، وهو قانون قال «القصبي» إنه يحقق استقلالية المجلس وتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه، وتم إيداعة بالأمانة العامة للبرلمان، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.

ولفت «القصبي» إلى أن اللجنة طالبت أثناء مناقشة مشروع القانون، إما بتمكين المجلس القومي للسكان للقيامة بعمله وإلغاء تبعيته لوزارة الصحة ليصبح مستقلا مع منحه الصلاحيات اللازمة، أو تجميد نشاطه نهائيًا.