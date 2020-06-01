شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: عودة العمل بـ«الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، تقديم الخدمات الشرطية، بشكل كامل في وحدات المرور المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخراج رخص القيادة التي كانت متوقفة منذ بداية أزمة كورونا، والتى اقتربت من 70 يومًا، وقررت الوزارة العمل في استخراج وتجديد الرخص لكل أنواع المركبات، وكذلك عاد العمل في إدارات الأحوال المدنية والأدلة الجنائية والجوازات مع اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات والسلامة للمترددين على المنشآت الحكومية، والراغبين في استخراج الأوراق، مع الالتزام بوسائل الأمن والتباعد الاجتماعى، وأعتبرت «الداخلية» ارتداء المواطن «الكمامة» شرطا أساسيا للدخول إلى المنشاة الشرطية، للتقديم للحصول على هذه الخدمة، وشهد اليوم الأول لعودة العمل التزام ملحوظ من المواطنين بإرتداء «الكمامة» والإجراءات الاحترازية .

تعقيم وتطهير المصالح الحكومية

تعقيم وتطهير المصالح الحكومية

تعقيم وتطهير المصالح الحكومية

فيما شهدت وحدات المرور ومصلحة الجوازات والأحوال المدنية، بمحافظة الجيزة، توافد عدد كبير من المواطنين في أول أيام عودتها للعمل، بشكل كامل، مع وضع إجراءات احترازية للمواطنين الراغبين في انتهاء أوراقهم، في تلك المصالح، للحفاظ على سلامتهم وسط الزحام. كما خصصت كل واحدة مرور، إثنين من الموظفين للوقوف على أبواب الوحدات، للتأكد من تنفيذ كافة المواطنين المتررددين على الوحدة بالالتزام الكافة بالاجراءات الاحترازية، والتأكد من إرتدائهم الكمامات، ووجه الموظفين المخصصين المواطنين الذين لا يرتدون كمامات بضرورة الحصول عليها حتى يتمكنوا من دخول وحدة المرور وإنهاء اجراءاتهم وأوراقهم.

تعقيم وتطهير المصالح الحكومية

تعقيم وتطهير المصالح الحكومية

تعقيم وتطهير المصالح الحكومية

تعقيم وتطهير المصالح الحكومية

ولم يختلف الأمر كثيرًا في مقار الأحوال المدنية بالمحافظة، حيث تم التنبيه على كافة المواطنين، بمنع دخول أي شخص لا يرتدى كمامة، وتم تخصيص موظف أمام كل مقر للتأكد من اتخاذ كافة المواطنين الاجراءات الاحترازية اللازمة، لسلامة المواطنين والعاملين بالقطاع، وتم فتح خدمات (استخراج بطاقات الرقم القومى، واستخراج وثائق الأحوال المدنية، وشهادات الميلاد والوفاة والطلاق والزواج والقيد العائلى، واستخراج الجوازات وشهادات التحركات، واستخراج تصاريح العمل).

وبدأت قطاعات الأحوال المدنية والجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية العمل على مستوى الجمهورية، في استقبال المواطنين الراغبين في استخراج الأوراق المطلوبة، وقررت الوزارة تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً، وذلك تيسيراً على المواطنين.

تعقيم وتطهير المصالح الحكومية

تعقيم وتطهير المصالح الحكومية

وكانت وزارة الداخلية، شددت على كافة قطاعاتها بجميع المحافظات بإتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لتلك المقار الاحوال المدنية والجوازات والمرور حرصاً على سلامة المترددين عليها.

يذكر أن وزارة الداخلية، قامت أمس الأحد، بإعادة تطهير وتعقيم مقار قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية ووحدات المرور، إستعداداً لبدء العمل بها مرة أخرى عقب تعليق الخدمات، واعتبرت أن يكون إرتداء الكمامة شرط أساسى للتردد على كافة المنشآت الشرطية، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترزاية والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء التردد عليها، حرصاً على سلامة المواطنين وسلامة العاملين بها.