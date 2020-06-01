شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء معتدل شمالاً.. شديد الحرارة جنوبًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الثلاثاء، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.
وهناك شبورة خفيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، نشطة على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوى متمركز على غرب البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «32– 19»، الإسكندرية «25– 18»، قنا «39- 22»، الأقصر «40 – 22»، أسوان «41– 24».
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الوضع في مصر
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اصابات
24,985
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تعافي
6,037
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وفيات
959
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