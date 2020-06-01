شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء صرف السلع التموينية عن شهر يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، بدء صرف السلع التموينية عن شهر يونيو من المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، بواقع ٥٠ جنيهًا للفرد داخل البطاقة التموينية حتى ٤ أفراد، بالإضافة إلى صرف نقاط الخبز عن شهر مايو، من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وأصدرت الوزارة تعليمات بتشديد الرقابة على بقالي التموين ومنافذ التموين، باتباع الإجراءات اللازمة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا من خلال وجود مسافة بين كل مواطن خلال صرف المقررات التموينية، وعدم وجود زحام داخل المنفذ الاستهلاكي، إضافة إلى ارتداء الكمامة والقفازات أثناء التعامل مع المواطنين.