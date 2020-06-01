شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: تعليق إجازات الأطقم الطبية لمدة شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، تعليق إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية لمدة شهرين مع تفعيل خاصية الخط الساخن في كافة المراكز والمدن والأحياء لتلقي الشكاوى والاستفسارات حول فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب مشاركة المحافظ في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في أول يوم عمل بعد عودته من العزل الطبي وشفائه من فيروس كورونا المستجد.

ووجه «مختار»، رؤساء المدن والمراكز بتحمل مسؤولياتهم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في متابعة تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والتزام المواطنين بارتداء الكمامات واستخدام كل الحزم في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومنع دخول المواطنين للمصالح الحكومية ووسائل النقل بدون ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، على توافر كافة المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة للوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا بجميع المستشفيات.

وكشف عن توجه الحكومة للعمل على توفير الكمامات القماش التي تصلح للاستخدام لمدة شهر بسعر 5 جنيهات للوحدة الواحدة، مشيرا إلى أنه يعمل بالتعاون مع المجتمع المدني على توفير ما يلزم، مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني بالدقهلية، مؤكدا أن الوضع مستقر في المحافظة والقطاع الطبي يعمل بكل كفاءة وانتظام وأن الفرق الطبية لديها الجاهزية للتعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة.

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