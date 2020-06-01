شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يحمل والدته المصابة بـ«كورونا» أثناء نقلها لـ«حجر قها».. والمستشفى: «لازم نفوق» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من رواد الفيس بوك، صورة لرجل يحمل والدته المريضة بـ«كورونا» لنقلها من داخل سيارة الإسعاف، بعد أن رافقها إلى مستشفى قها المركزي للحجر الصحي بمحافظة القليوبية، رافضا أن يحملها المسعفون المرافقين لها، رغم عدم أخذه الاحتياطات الوقائية لعدم انتقال العدوى إليه منها.

وقال شهود عيان الواقعة داخل المستشفى، إن المريضة تدعى «عطيات.ع»، في العقد السادس من العمر، وأصر ابنها ويدعى «جابر» على حملها دون خوف أو اكتراث مما قد يصيبه من حملها بدون أي وقائيات باستثناء الماسك الجراحي، مؤكدين أنه ظل فترة يبكي بجوارها «ويطبطب عليها»، حتى تمكن الأمن من إخراجه خارج المستشفى رغما عنه، رافضين محاولاته الصعود معها والبقاء معها داخل الحجر.

وأكدت إدارة المستشفى أن حالة «أم جابر» مستقرة وتخضع للعلاج داخل الحجر بالمستشفى، كما وثقت الإدارة، الواقعة، على صفحتها الرسمية، مطالبة الجميع بالتزام المنازل وأخذ كافة الاحتياطات قبل فوات الأوان.

جابر يضحي بحياته من أجل أمه المصابة بكورونا

جابر يضحي بحياته من أجل أمه المصابة بكورونا

وقالت إدارة المستشفى: «علشان ممكن أنا أو أنت نتعرض للموقف ده وفى لحظة ممكن نفارق ولو بشكل مؤقت عزيز أو غالي لازم ناخد بالنا ونلزم البيت وناخد احتياطاتنا لأبعد درجة لازم نفوق قبل فوات الأوان لحظات الفراق مرة ولو كان السبب بإيدينا هيبقى أصعب نسأل الله العفو والعافية.. الصورة دى من مستشفي_قها_المركزي للحجر الصحي».

وأوضحت الإدارة أن «دي حالة كورونا كانت جايه المستشفى، واللي معاها ده ابنها، المعروف أن المرض ده معدي وإن بنتعامل معاه كلنا بحذر، اللي حصل بقي أن الراجل ده مرضيش أن المسعفين هما اللي ينزلوا أمه من عربية الإسعاف وفضل معاها وشالها ومن غير أي وقائيات إلا الماسك الجراحي بس ومخافش وفضل يعيط جنبها ويطبطب عليها وخرجوه برا المستشفى بالعافية علشان كان عايز يطلع معها، وآخر صورة والأمن بيتحايلوا عليه علشان يمشي علشان كان عايز يفضل قاعد برا اللهم بارك فيه واشفيها عاجلا غير أجل علشان خاطره يارب، اللهم ارزقنا بمن لا نهون عليه صدق حب ممكن تقابله في حياتك حب الأم ربنا يشفيها ويحافظ على كل الامهات ويشفي جميع المرضى يارب».

يذكر أن المستشفى أعلنت، قبل ساعات، تعافي 6 مصابين من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى نحو 244 حالة منذ تشغيلها حجر.

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وعلى صعيد متصل، أعلنت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة تعافي وخروج أول 4 حالات بعد الإصابة بفيروس كورونا بينهم 3 ممرضات وعاملة. وأكد الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام والتي تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، أنه تم تعافي وخروج أول 4 حالات من بين 16 حالة لازالت مصابة بالمستشفى، وقال إن الحالات التي تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابته.