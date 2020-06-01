شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: أكثر السيناريوهات المتشائمة تشير لوجود 117 ألف إصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن أكثر السيناريوهات المتشائمة لانتشار فيروس «كورونا» في مصر تشير إلى وجود 117 ألف إصابة وأكثر من 6 آلاف وفاة، لافتًا إلى أنه يمكن الوصول إلى 30 ألف حالة خلال يومي 4 أو 5 يونيو الجاري، وغير مستبعد الوصول إلى 40 ألف إصابة خلال يومي 10 أو 13 يونيو.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء مع الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان، عبر الفيديو كونفرانس لعرض مستجدات تحليل البيانات والإحصائيات للوضع الوبائي لفيروس «كورونا» المستجد، أن الأرقام حتى الآن لم تكسر المستهدف، لافتًا إلى أن هناك زيادة في انتشار الفيروس ولم نصل لمرحلة ثبات الانتشار.