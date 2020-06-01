شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كتابة «ق» بدل «ك».. محافظ الفيوم يقيل 3 موظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إعفاء كل من رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن إعداد الخطابات للجهات ذات الصلة، وإحالتهم للتحقيق بعد تداول أحد الخطابات بشأن ضرورة ارتداء «الكمامة» للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الخطاب الذي تم إرساله به أخطاء إملائية جسيمة غيرت المعنى المقصود من توجيهات التصدي لفيروس كورونا والتشديد على ضرورة ارتداء «الكمامة» تفعيلاً للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف «التوني» أن الموظف المسؤول عن إعداد الخطاب لم يراع الدقة ولم يلتزم بمهام عمله، كما قام سكرتير الوحدة المحلية بالتوقيع على الخطاب دون قراءته،

فيما غاب الدور الإشرافي لرئيس الوحدة المحلية في المتابعة، مما يعد إخلالاً جسيماً بمهام ومتطلبات العمل.

صورة ضوئية من القرار

حصلت «المصري اليوم» على صور ضوئية من الخطاب الذي أعده مسؤولي الوحدة المحلية لتوزيعه على الجهات الحكومية الواقعة تحت إدارتها بضرورة ارتداء

الموظفين «الكمامة» لتجنب نقل العدوى، وجاء في الخطاب المرسل لهذه الجهات: «بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة ارتداء (القمامة) من

السادة الموظفين الذين يعملون بمقر العمل طرفكم .......»، ما أدى إلى تغيير المعنى بسبب الخطأ الاملائي الذي وقع فيه مسؤولي الوحدة المحلية في كتابة كلمة «القمامة» بدل «الكمامة» ولما وصلت صورة منه إلى المحافظ أصدر قراره السابق.

وأكد المتحدث الرسمي أن المحافظ اكتشف الواقعة من خلال قيام أحد المواطنين بإرسال صورة ضوئية من الخطاب على رقم الواتس آب الذي يتلقي المحافظ عليه الشكاوى، مشيرا إلى أن بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قاموا بنشر صور الخطاب المعتمد بتوقيعات مسؤولي الوحدة وخاتم شعار الجمهورية.

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